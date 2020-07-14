وزير الدفاع الإيراني يقدم تقريرا عن الصواريخ والمسيرات والبوارج البحرية

قدم وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، تقريرا عن برامج وزارة الدفاع في إطار الدبلوماسية العسكرية وتوسيع العلاقات مع البلدان الصديقة لإيران، مؤكدا على أهميتها.

وأفاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى أبوالفضل عموئي، أن "وزير الدفاع قدّم، خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، الاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد واستعرض التهديدات الموجهة واستراتيجيات الوزارة وصنوف القوات المسلحة لتعزيز البنى الدفاعية ومنها الحفاظ على وتعزيز القدرات الردعية الفاعلة عبر نشاطات القوات المسلحة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وتابع: "قدّم العميد حاتمي إيضاحات حول التعاون الدفاعي للبلاد وتعزيز الدبلوماسية الدفاعية لاسيما مع بلدان الجوار والدول الصديقة كالصين وروسيا وإنجازات الصناعات الدفاعية في شؤون الصواريخ والمسيرات والبوارج البحرية".

ووصف التقرير، الذي قدّمه وزير الدفاع حول نشاطات الصناعات الدفاعية والمؤسسات المرتبطة، بالجيد، كما تم دراسة خطوات وزارة الدفاع وتفاعلها مع مجلس الشورى الاسلامي لتحسين الاوضاع المعيشية لكوادرها العاملة والمتقاعدة.

وأكد عموئي اتفاق الجميع حيال تعزيز البنى الدفاعية للبلاد وقرار اللجنة القائم على تعزيز التعاون مع الوزارة واستمرار انعقاد اجتماعات مشتركة بين الوزارة واللجنة وتفقد أعضائها لإنجازات الوزارة في غضون المستقبل القريب، مشددا على أن مجلس الشورى سيتابع موضوع تعزيز البنى الدفاعية للبلاد بشكل جاد باعتباره استراتيجية.