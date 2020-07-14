إسرائيل تكشف سبب تسمية أحد شوارعها "أم كلثوم" وتؤكد ترحيب السفير المصري

كشف حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن سبب قرار لجنة الأسماء لبلدية حيفا إطلاق اسم المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم على أحد شوارع المدينة.

وأشار الحساب إلى أن اللجنة رأت أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي ومن المهم تسمية شارع باسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود.

وأعلنت البلدية أن السفير المصري رحب بالقرار.

قررت لجنة الأسماء لبلدية حيفا إطلاق اسم المطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم على أحد شوارع المدينة. وأشارت اللجنة إلى أن أم كلثوم تعد من أعظم مطربات العالم العربي ومن المهم تسمية شارع يحمل اسمها في مدينة تشكل نموذجا للتعايش بين عرب ويهود. وأعلنت البلدية أن السفير المصري رحب بالقرار pic.twitter.com/o7qUVk6tHt — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2020

وكان رئيس بلدية أورشليم القدس سمى شارعا على اسم الفنانة الراحلة‎ التي شغف بها الكثيرون في إسرائيل ولا يخلو أي مهرجان للعود من أغانيها.

وحضرت الاحتفال مغنية أدت مقطعاً من "أنت عمري" تدعى نسرين قدري فازت بجائزة إسرائيلية للأصوات الغنائية الجديدة.

ويرى سكان القدس أنّ تسمية الشارع باسم أم كلثوم لا يعدو كونه محاولة لتحسين صورة بلدية القدس الإسرائيلية. كما أثار غضبا واسعا في البلدان العربية.