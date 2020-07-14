"ماكرون يخنق المستشفيات"... لافتات ضد الرئيس في عيد فرنسا الوطني... صور

وانتشرت صور وفيديوهات اللافتات على تويتر، التي تقول: "التقشف يكلفنا حياتنا... ماكرون يخنق المستشفيات خلف مظاهر التكريم والثناء (للعاملين في القطاع الصحي الذي تشاهدوه اليوم)".
#14juillet— Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) July 14, 2020
Sur des Champs Elysées barricadés et interdit au public, pendant la Marseillaise, des ballons et une banderole se sont envolés depuis un immeuble. "L'économie nous coûte la vie" et "derrière les hommages Macron asphyxie l'hôpital". #Macron #soignants #GiletsJaunes pic.twitter.com/aA6UUxcgb9
وتم تثبيت الرسالتين المكتوبتين على خلفية سوداء على بالونات ارتفعت فوق ساحة الاحتفالات، والتي شاهدها الرئيس الفرنسي والوزراء أثناء مراقبة العرض العسكري.
La banderole lancée dans le ciel et visible depuis la place de la Concorde. Cet après-midi, les #soignants manifestent.— actu Paris (@actufrparis) July 14, 2020
📍 Le #14juillet en direct @actufrparis : https://t.co/uA7GzKUH0S #14Juillet2020 #FeteNationale pic.twitter.com/7r93i0LIUR
وأجريت مراسم الاحتفال بعرض عسكري ضخم في ساحة لاكونكورد في باريس، بعد إلغاء الاحتفالات على جادة الشانزليزيه بسبب فيروس كورونا.
ووجّه ماكرون المدح والثناء للعاملين في القطاع الصحي الذين حاربوا فيروس كورونا، كما رفع رواتبهم بـ183 يورو شهريا، لكن ذلك لم يمنع التظاهرات في الشوارع الباريسية.
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