"ماكرون يخنق المستشفيات"... لافتات ضد الرئيس في عيد فرنسا الوطني... صور

رفع المواطنون الفرنسيون لافتات ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عيد فرنسا الوطني 14 يوليو/تموز.

وانتشرت صور وفيديوهات اللافتات على تويتر، التي تقول: "التقشف يكلفنا حياتنا... ماكرون يخنق المستشفيات خلف مظاهر التكريم والثناء (للعاملين في القطاع الصحي الذي تشاهدوه اليوم)".

#14juillet

Sur des Champs Elysées barricadés et interdit au public, pendant la Marseillaise, des ballons et une banderole se sont envolés depuis un immeuble. "L'économie nous coûte la vie" et "derrière les hommages Macron asphyxie l'hôpital". #Macron #soignants #GiletsJaunes pic.twitter.com/aA6UUxcgb9 — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) July 14, 2020

وتم تثبيت الرسالتين المكتوبتين على خلفية سوداء على بالونات ارتفعت فوق ساحة الاحتفالات، والتي شاهدها الرئيس الفرنسي والوزراء أثناء مراقبة العرض العسكري.

وأجريت مراسم الاحتفال بعرض عسكري ضخم في ساحة لاكونكورد في باريس، بعد إلغاء الاحتفالات على جادة الشانزليزيه بسبب فيروس كورونا.

ووجّه ماكرون المدح والثناء للعاملين في القطاع الصحي الذين حاربوا فيروس كورونا، كما رفع رواتبهم بـ183 يورو شهريا، لكن ذلك لم يمنع التظاهرات في الشوارع الباريسية.