إيران: نمر بأصعب الظروف بسبب أمريكا وحلفائها الحقودين في المنطقة والعالم

قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية عزلت نفسها بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح ربيعي، بحسب وكالة "إرنا"، أن تداعيات انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لا تقارن بانسحابها من سائر المعاهدات الدولية، لأن واشنطن بهذه الخطوة فرضت على نفسها العزلة وفقدت مصداقيتها في العالم.

ونقلت الوكالة عن ربيعي القول إن بلاده "في الوقت الحاضر تمر بأصعب الظروف وأشد أنواع الحظر من جانب أمريكا وحلفائها الحقودين في المنطقة والعالم".

وأضاف: "الحظر والضغوط الراهنة من جانب وتداعيات انتشار فيروس كورونا الذي يهدد أكبر الاقتصادات العالمية اليوم من جانب آخر، شكّلت معاناة كبيرة للشعب الإيراني، بما يلزم على الجميع تظافر الجهود والعمل الجماعي من أجل تخفيض المشاكل ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد".

وذكر المتحدث أن "الاتفاق النووي فقد أداءه لدى الشعب الإيراني عقب انسحاب أمريكا منه والحظر الجائر الذي يفرضه ترامب وأنصاره بهدف القضاء على اقتصادنا".

وتابع: "الأمريكيون حرموا الشعب الإيراني الانتفاع من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة على الصعيد الدولي والرأي العام الأمريكي لهؤلاء أيضا".