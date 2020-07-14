الدفاع التركية تعلن عدم وجود قتلى بين جنودها في حادثة استهداف الدورية المشتركة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عدم وقوع قتلى بين جنودها في حادثة استهداف دورية مشتركة مع الجيش الروسي في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية "هاجم الإرهابيون دورية روسية - تركية مشتركة في إدلب بسيارة مفخخة. فأصيبت سيارتان بأضرار ولم يسقط قتلى".

يشار إلى أن الدوريات المشتركة في إدلب ستستمر مع مراعاة الإجراءات الأمنية اللازمة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الروسي للمصالحة، عن استهداف إرهابي بعبوة لعربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي في سوريا.

وأصدر المركز بيانا جاء فيه أن الانفجار الذي استهدف الدورية الروسية - التركية المشتركة في سوريا هو عمل قام به إرهابيون في مدينة إدلب السورية.

وأشار البيان أنه بعد الحادثة توقفت كل الدوريات العسكرية المشتركة وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق لمعرفة تفاصيل العمل الإرهابي والمتورطين به.