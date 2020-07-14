زوجان يحتميان من فيروس كورونا ببدلات رواد الفضاء

قرر زوجان برازيليان حماية نفسيهما من الإصابة بفيروس كورونا، بطريقة مبتكرة، أثناء تجولهما في شوارع ريو دي جانيرو.

وارتدى الزوجان ملابس خاصة وخوذات تشبه التى يرتديها رواد الفضاء للتجول في الشوارع بلا خوف.

ويعانى الزوج تيرسيو جالدينو، وهو محاسب يبلغ من العمر 66 عاما، من مرض مزمن فى الرئة ما يعني أنه أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19 الذى يسببه فيروس كورونا.

Men riding bikes take pictures of Brazilian accountant Tercio Galdino, 66, and his wife Alicea who walk along Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil.



📷: CARL DE SOUZA/ @AFP via @GettyImagesNews pic.twitter.com/LEmTlXX6Em — E D W A R D (@EdwardWJSmith) July 14, 2020

​وقد اشترى الزوجان البدلات لكن الزوج صنع الخوذات بنفسه، وذلك بحسب تقارير إعلامية محلية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب فيروس كورونا، ولا تزال تكافح من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا.