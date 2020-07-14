آكار: طهرنا أكثر من 20 ألفا في الجيش ولن نسمح لأي خائن بارتداء البزة العسكرية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة طهرت حتى الآن من صفوف الجيش 20 ألفا و77 إرهابيا، بينهم 1243 ضابطا في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية.

وأضاف الوزير "لن نسمح لأي خائن بارتداء البزة العسكرية المجيدة لجيش بلادنا"، وذلك بمناسبة ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/ تموز من عام 2016.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي خائن بارتداء البزة العسكرية المجيدة لجيش بلادنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 14, 2020

وكان مدبرو الانقلاب قد أعلنوا إنشاء مجلس السلم من أجل أن تكون الهيئة الحاكمة في البلد من خلال بيان بث بعد سيطرتهم على قناة "تي آر تي" الرسمية التركية والذي تضمن خلاله حظر التجول في أنحاء البلاد وإغلاق المطارات.

وحسب المصادر العسكرية التركية فان قائدي القوات الجوية والبرية هما من نفذا الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وأن محرم كوسا وهو المستشار القانوني لرئيس الأركان هو من خطط للانقلاب.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: حتى الآن طهرنا من صفوف الجيش 20 ألفا و 77 إرهابيا، بينهم 1243 ضابطا، في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 14, 2020

ودعا الرئيس رجب أردوغان في حديث له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناس للنزول إلى الشوارع لصد المحاولة، ووفقا لوكالة أنباء دوغان فإن قسما من الجنود أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص حاولوا عبور جسر البوسفور احتجاجا على محاولة الانقلاب مما أسفر عن وقوع إصابات، في حين سمع دوي طلقات نارية قرب المطارات الرئيسية في أنقرة وإسطنبول. وفي مدينة أنقرة قصفت مروحية تابعة للانقلابيين مبنى البرلمان التركي.

في صباح السبت كان أردوغان قد وصل إلى مطار إسطنبول الدولي وسط ترحيب شعبي وأعلن عن إنهاء محاولة الانقلاب وتحدث بأن المتورطين سيعاقَبون بغض النظر عن المؤسسات التي ينتمون إليها.