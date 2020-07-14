بريطانيا تعتزم حظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس

قال وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، اليوم الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.