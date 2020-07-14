الرئاسة التركية: أردوغان وترامب يتفقان على التعاون بشأن ليبيا

ناقش الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأيمركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا.

أنطاكيا - سبوتنيك. وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان وترامب ناقشا هاتفيا "التطورات الإقليمية في مقدمتها ليبيا".

وأضاف أن "الطرفان اتفقا على التعاون الوثيق من أجل تحقيق استقرار دائم في ليبيا".

أوضح البيان أن "أردوغان وترامب اتفقا أيضا على التعاون لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار".

يشار إلى أن أنقرة تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ومقرها طرابلس، في معركتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي يسيطر على شرق البلاد ويحظى بدعم من مصر والإمارات بشكل كبير.