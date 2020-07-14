بايدن يكشف عن خطة للمناخ تتضمن إنفاق تريليوني دولار

حدد المرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، معالم خطة طموحة للمناخ، تتضمن إنفاق تريليوني دولار على مدار أربع سنوات.

وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذه الأموال تأتي للاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة، بينما تعهد بخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في غضون 15 عاما.

وقال بايدن أثناء لقاء في إطار حملته الانتخابية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير "دعونا لا نهدر المزيد من الوقت... دعونا نشرع في العمل الآن".

وبالإضافة إلى هدف خفض انبعاثات الكربون، قال بايدن إن خطته للمناخ ستعطي دفعة تشتد الحاجة إليها للاقتصاد الأمريكي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا، وستخلق في نهاية المطاف ملايين من الوظائف الجديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وقال بايدن "عندما يتحدث دونالد ترامب عن تغير المناخ، فإن الكلمة الوحيدة التي يمكنه أن يستجمعها هي خدعة، وعندما أتحدث أنا عن تغير المناخ فإن الكلمة التي أفكر فيها هي وظائف دائمة، تدر دخلا جيدا وتضع الأمريكيين في العمل".

وتلزم خطة بايدن الولايات المتحدة بأن تنتج الكهرباء النظيفة، بنسبة 100 في المئة، بحلول عام 2035.

وتسعى خطة المرشح للرئاسة الأمريكية إلى دعم صناعة السيارات الأمريكية، من خلال حوافز للمصنعين لإنتاج مركبات كهربائية لا تصدر انبعاثات، وبناء 1.5 مليون منزل ووحدة سكنية عامة، تعمل بكفاءة الطاقة.