إيران: الحظر لم يؤثر على إنجازاتنا الدفاعية

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إن الحظر على بلاده لم يؤثر على منجزات إيران الدفاعية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد حاتمي، ردا على محاولات الحكومة الأمريكية الرامية لتمديد الحظر التسليحي على إيران، أن المسؤولين الأمريكيين يسعون لتمديد الحظر التسليحي لكنهم لن يفلحوا.

وأضاف أمير حاتمي "لقد عملنا نحن منذ بداية الثورة، تحت ظروف الحظر الذي لم يكن له أي تأثير على المنجزات الدفاعية الإيرانية.

واعتبر وزير الدفاع الإيراني مطلب الحكومة الأمريكية لتمديد الحظر التسليحي على بلاده، بأنه مطلب إضافي ومغرض ودول العالم لن تتراجع عن موقفها أمام هذا المطلب، ولن تواكب أمريكا فيه.

وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، إنه وفي مثل هذه الظروف لن ينجح المسؤولون الأمريكيون في تمديد الحظر التسليحي ضد إيران في مجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أنه بحسب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، سيكون مسموحا لإيران بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية، وبناء على هذا القرار لم يكن الحظر مفروضا على إيران في شراء وبيع الأسلحة، بل مشروطا أيضا بالحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي.