وزير الخارجية الصيني: يتعين على الصين والفلبين حماية العلاقات الودية

قال وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الثلاثاء، إن الصين والفلبين يجب أن تحافظان على العلاقة الودية التي تحققت بجهود بالغة، وتوطيد الأساس السياسى لتحسين العلاقات الثنائية، وحماية الإنجازات الهامة للتعاون بين البلدين.

جاءت هذه التصريحات خلال محادثات أجراها وانغ، وهو أيضا عضو مجلس دولة ، مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين عبر رابط فيديو، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وأشار وانغ إلى أن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي منذ توليه منصبه، اتخذ قرارا سياسيا هاما، وتوصل الى توافق هام مع القادة الصينيين بشأن تنحية الخلافات البحرية جانبا، والسيطرة على الأوضاع من خلال المشاورات الثنائية وتعزيز الحوار والتعاون.

وقال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الفلبين لإطلاق مسار سريع لتسهيل التبادلات الشعبية في أسرع وقت ممكن، وبناء "ممرات خضراء" لتدفق البضائع، للمساهمة في استئناف العمل والإنتاج.

وفي معرض شرحه لمبادئ الصين بشأن قضايا بحر الصين الجنوبي، لفت وانغ إلى إنه في إطار الجهود المشتركة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مشيرا إلى أن الوضع في بحر الصين الجنوبي لا يزال مستقرا بشكل عام.