إعلام: العاصمة اليابانية طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

ذكرت صحيفة يابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب وكالة رويترز، قالت صحيفة أساهي اليابانية إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن "عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح".

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة طوكيو الـ 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة.



كما يحاول مسؤولو الصحة تحديد موقع أكثر من 800 شخص حضروا عرضا مسرحيا، بعدما ثبتت إصابة 20 شخصا بالفيروس من بينهم أعضاء في الفرقة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم اليابان 21839 حالة، وحصيلة الضحايا 983 شخصا حتى يوم الثلاثاء 14 يوليو/تموز، وتشكل العاصمة طوكيو إحدى أكبر البؤر لتفشي الفيروس في البلاد.