الصين تهدد أمريكا بالعقوبات بسبب قانون هونغ كونغ

أعربت الصين عن استعدادها للتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ، مشيرة بهذا الصدد إلى أن المحاولات الأمريكية لعرقلة تطبيق قانون الأمن القومي محكوم عليها بالفشل.

بكين - سبوتنيك. وأكدت الخارجية الصينية في بيان نشر على موقعها: أن "هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة بالصين، وشؤونها الداخلية حصرية بالصين فقط، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل".

وأضاف البيان، "أن الصين لا تتزعزع في تصميمها وإرادتها لحماية السيادة والأمن الوطنيين، وضمان ازدهار واستقرار هونغ كونغ، فضلا عن التصدي لأي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ".

كما أدانت الصين القانون الأمريكي بشأن هونغ كونغ، مهددة بفرض عقوبات على المواطنين والمنظمات الأمريكية ذات الصلة.

هذ وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع تشريعا وأمرا تنفذيا لمحاسبة الصين على إجراءاتها بحق شعب هونغ كونغ.