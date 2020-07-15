أستراليا تعلن عن فكرة "إعادة" التدابير لاحتواء الموجة الثانية من فيروس كورونا

أعلن مسؤولون أستراليون، اليوم الأربعاء، أن الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان ستفرض فيها قيودا أشد صرامة على التنقل إذا لم تتم السيطرة سريعا على انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، دانييل أندروز، الذي قال إن "مخالفة أقلية من الأشخاص لأوامر العزل تتطلب من الناس البقاء في منازلهم باستثناء عدد قليل من الأنشطة المسموح بها محذرا من إمكانية تمديد القيود".

وأضاف أندروز، قائلا: "إذا لم يفعل الناس الشيء الصواب فسيتعين علينا الانتقال إلى فرض قيود إضافية واحتمال إطالة أمد هذه القيود".

وفي السياق نفسه، قال نائب مفوض شرطة فيكتوريا، ريك نوجنت، إنه تم تغريم أكثر من 500 شخص لعدم التزامهم بالحظر.

وفي ولاية نيو ساوث ويلز التي شهدت العشرات من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، حيث قالت رئيسة الوزراء غلاديس بيريجكليان إن الولاية ستحتاج على الأرجح إلى قيود جديدة. واستبعدت مع ذلك تطبيق إجراءات عزل عام بسبب ما يمكن أن تسفر عنه من أضرار اقتصادية.

وكانت أستراليا تعتبر من الرواد على مستوى العالم في احتواء فيروس كورونا، لكنها شهدت في الأسبوع الماضي تصاعدا في حالات الإصابة الجديدة.