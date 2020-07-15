الخارجية الإيرانية: لا بديل عن الاتفاق النووي وعلى الدول الأعضاء فيه ضمان التوازن في تنفيذ تعهداتهم

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق النووي بالحفاظ على مضامينه وتنفيذه بالكامل.

وجاءت تصريحات الخارجية الإيرانية بمناسبة الذكرى الخامسة للاتفاق النووي، حيث قالت إن "لا بديل عن الاتفاق النووي وعلى الدول الأعضاء فيه ضمان التوازن في تنفيذ تعهداتهم".

وشكرت الخارجية الإيرانية كلا من روسيا والصين على موقفهما بسبب سعيهما الدائم للحفاظ على الاتفاق النووي، مؤكدة أنها "تأمل أن يستمر هذا التعاون بين جميع الدول".

وفي السياق نفسه، غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس الثلاثاء، بمناسبة مرور 5 أعوام على توقيع الاتفاق النووي، الذي وصفه بأكبر إنجاز دبلوماسي خلال العقد الأخير، موجها النقد من جديد إلى حكومة ترامب على إجراءاتها اللاقانونية قبال هذا الاتفاق.

Today is 5th anniv. of the #JCPOA—last decade’s greatest diplomatic achievement—and reminder that US lawless behavior should not be the yardstick by which int'l norms are measured.



US contempt for law & diplomacy places it in global disrepute & threatens global—and US—security. pic.twitter.com/m2KoTHwhj4 — Javad Zarif (@JZarif) July 14, 2020

ووقعت إيران مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.