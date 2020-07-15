إيران تكشف لأول مرة عن "خطوة أمريكية" ضدها وقفت أمامها روسيا والصين

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران "أثبتت أن جميع نشاطاتها النووية سليمة على خلاف كل الأكاذيب التي تثار بهذا الشأن".

وقال روحاني، خلال اجتماعي حكومي : "لا أحد يستطيع أن يلوم إيران طالما هي ملتزمة بكل تعهداتها"، مؤكدا أن "هناك إنجاز إيراني سيعلن عنه الأسبوع المقبل"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "أمريكا سعت لدفع إيران إلى الخروج من الاتفاق النووي لكي تعلن بعدها أن إيران هي من لم تلتزم بتعهداتها"، مشيرا إلى أن "روسيا والصين وقفتا بوجه الخطوة الأمريكية التي أرادت عزل إيران على الساحة الدولية".

وذكر الرئيس الإيراني: "عدم رفع العقوبات عن الأسلحة الإيرانية سينعكس ضررا على الجميع"، وذلك في حين يقترب موعد انتهاء العقوبات الدولية على استيراد وتصدير الأسلحة الإيرانية في الشهر المقبل.

وكانت الخارجية الإيرانية طالبت جميع الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاق النووي بالحفاظ على مضامينه وتنفيذه بالكامل، قائلة: إن "لا بديل عن الاتفاق النووي وعلى الدول الأعضاء فيه ضمان التوازن في تنفيذ تعهداتهم".

في السياق نفسه، غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بمناسبة مرور 5 أعوام على توقيع الاتفاق النووي، الذي وصفه بأكبر إنجاز دبلوماسي خلال العقد الأخير، موجها النقد من جديد إلى حكومة ترامب على إجراءاتها اللاقانونية قبال هذا الاتفاق.

— Javad Zarif (@JZarif) July 14, 2020

​ووقعت إيران مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق. وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.