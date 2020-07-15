"واشنطن تؤسس مسرحا كاملا لردع طهران"... أقوى تهديد عسكري من أمريكا إلى إيران

وجّه القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، تهديدا شديد اللجهة إلى إيران، مؤكدا أن أي استهداف للقوات الأمريكية سيكون ثمنه باهظا.

وقال ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي له عبر الهاتف، نظمته وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن وضعت خطوطا حمراء لردع النظام الإيراني، وأسست مسرحا كاملا لردع طهران بشكل مباشر وغير مباشر"، مشددا على أن تكلفة معاداتهم للقوات الأمريكية ستكون باهظة الثمن.

وشن ماكينزي هجوما عنيفا على حلفاء إيران ووكلائها في المنطقة، مشيراً إلى أن "حزب الله يشكل مشكلة في لبنان، وسوف نكون عميانا إذا لم نقر ونعترف بخطر الحزب".

وأوضح الجنرال الأمريكي، أن جولته في المنطقة شملت كلا من المملكة العربية السعودية، العراق، البحرين، الأردن، قطر، الكويت، والقوات الأمريكية في شرق وجنوب سوريا، مشددا على أن "إيران عازمة على إخراج أمريكا من المنطقة كجزء من خطتها نحو الهيمنة الإقليمية، في المقابل، نحن نقدم الدعم لعديد من دول المنطقة التي تعارض هيمنة إيران".

ولفت إلى أن "من الصعب جدا معرفة ما تفكر به إيران، ووضعها الآن في المنطقة حساس جدا، معتقدا أن إيران تواجه صعوبة في عملية اتخاذ القرار، خصوصاً بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

ورفض ماكينزي الإجابة عن أسئلة تتعلق بالحوادث الغامضة في إيران، وبينها الانفجار في موقع نطنز النووي، فضلاً عن الهجوم المحدود الذي استهدف معدات أمريكية في جنوب العراق، والتصعيد الحوثي الأخير ضد السعودية.