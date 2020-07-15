كوريا الجنوبية تعاقب تطبيق "تيك توك" بغرامة مالية لخرقها القوانين الشخصية

اتخذت لجنة الاتصالات في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قرارا بفرض غرامة مالية بحق الشركة المشغلة لتطبيق "تيك توك" الصيني، وذلك بسبب قيامها بجمع ونقل بيانات القاصرين والأطفال بشكل غير قانوني.

وأصدرت لجنة الاتصالات بيانا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن " شركة تطبيق تيك توك الصيني قامت بانتهاك قانون المعلومات الشخصية وذلك من خلال جمع ونقل بيانات القاصرين والأطفال بشكل غير قانوني.

وأضاف بيان اللجنة أنه "تقرر فرض غرامة مالية بحق الشركة وتبلغ نحو 155 ألف دولار أمريكي بسبب جمع بيانات لأشخاص تحت سن 14 عامًا دون موافقة الممثل القانوني.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إمكانية حظر عمل تطبيق "تيك توك" الصيني في البلاد بسبب اعتقادها أن الشركة الصينية تقوم بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين ويتم إرسالها إلى السلطات الصينية.