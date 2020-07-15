روحاني: الموجة الثانية من كورونا أقوى من الأولى وإيران تواجهها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران ستجتاز الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي.

وأشار روحاني، اليوم خلال اجتماع حكومي، إلى إن "الموجة الأولى من الفيروس التاجي، التي بدأت في نهاية فبراير/شباط واستمرت حتى منتصف أبريل/ نيسان، أثرت على الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد، في حين ضربت الموجة الثانية إلى حد كبير، المناطق الجنوبية والحدودية من البلاد.

وتابع روحاني: "منذ منتصف يونيو/حزيران، وتحديداً من 14 يونيو، بدأت الموجة الثانية، والتي حدثت في الغالب في جنوب البلاد والمقاطعات الحدودية للبلاد، خاصة في الغرب. واتضح أن الموجة الثانية أقوى من الأولى".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد، خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمكافحة "كوفيد-19" السبت الماضي، أن بلاده تسعى لإنتاج لقاح لعلاج وباء "كوفيد-19" على الرغم من العقوبات الأميركية، مشددا على أنه لا يمكن لأية دولة إغلاق اقتصادها لأشهر لمواجهة تفشي الوباء.

سبق وأن حذر الرئيس الإيراني، خلال اجتماع سابق للجنة مكافحة كورونا، من أن الوباء قد يستمر حتى نهاية العام الإيراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2021)، وشدد على ضرورة التزام جميع فئات الشعب بالقرارات الصحية للحد من انتشاره.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى أكثر من 262 ألف حالة بعد تسجيل 2521 إصابة جديدة، لافتة إلى أن الوفيات بلغت 13211 حالة.