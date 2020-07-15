تركيا تكشف مصير الصور والرسومات في "آيا صوفيا" بعد تحويلها لمسجد

كشفت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا مصير الرسومات الموجودة في "آيا صوفيا" بعد القرار الأخير بتحويلها من متحف إلى مسجد.

وقالت رئاسة الشؤون الدينية في تركيا، في بيان مساء الثلاثاء، إن وجود رسومات في مسجد آيا صوفيا ليس عائقاً أمام صحة الصلوات فيه، وأن تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة للتأكد من "إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع".

وأشار البيان الذي أعقب اجتماعا للمجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، الثلاثاء: "الرسومات في آيا صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي ستؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه الرسومات أو تعتيمها أثناء أوقات الصلاة باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية أداء المسلمين صلواتهم بخشوع"، بحسب موقع تلفزيون TRT التركي.

وشددت الرئاسة في بيانها على أنه "لا يوجد أي مانع من الناحية الدينية من افتتاح آيا صوفيا الذي يعتبر قيمة كبيرة للتراث الثقافي الإنساني والتاريخي، أمام الزوار خارج أوقات الصلاة".

وأعلن علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية في تركيا، خلال زيارته آيا صوفيا، الأحد الماضي، أن الصلوات الخمس ستقام يومياً في المسجد بشكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 10 يوليو/ تموز، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".