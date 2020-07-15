طالبان ترحب بانسحاب القوات الأمريكية من قواعد في أفغانستان

رحبت حركة طالبان، اليوم الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من قواعد عسكرية في أفغانستان، داعية لاستئناف تبادل السجناء مع الحكومة تمهيدا لإطلاق مفاوضات السلام.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "شمشاد" الأفغانية عن متحدث طالبان، ذبيح الله مجاهد، قوله في بيان إن الحركة ترحب بإعلان انسحاب للقوات الأمريكية من خمس قواعد عسكرية.

وقال إنه "من المؤسف أن التأخير في تنفيذ عملية إطلاق سراح السجناء قد أدى للتأخر في مفاوضات السلام"، مضيفا أنه "كان من المفترض بحلول الوقت الحالي إطلاق سراح 5000 من سجناء الحركة".

وكان المبعوث الخاص الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد أعلن، أمس اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية انسحبت من خمس قواعد عسكرية في أفغانستان، في إطار تنفيذ اتفاقية قد تم التوصل إليها في شباط/فبراير الماضي، بين حركة طالبان المتشددة والولايات المتحدة. وبذلك تم خفض تعداد القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد.