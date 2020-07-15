روحاني: لدينا اختبار تجريبي في الأسابيع المقبلة حيال انتهاء الحظر التسليحي

أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لديها اختبار تجريبي في الأسابيع المقبلة فيما يخص انتهاء الحظر التسليحي على الجمهورية الإسلامية.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "لدينا اختبار تجريبي في الأسابيع المقبلة حيال انتهاء الحظر التسليحي، وهو الحفاظ على أحد بنود الاتفاق النووي والذي يؤدي إلى إلغاء الحظر التسليحي على بلادنا"، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع أن يلوم إيران طالما هي ملتزمة بكل تعهداتها".

وذكر الرئيس الإيراني: "عدم رفع العقوبات عن الأسلحة الإيرانية سينعكس ضرراً على الجميع"، وذلك في حين يقترب موعد انتهاء العقوبات الدولية على استيراد وتصدير الأسلحة الإيرانية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضاف: "الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح في مخططاتها ضدنا"، مؤكدا أن إيران لن تخضع أبداً للضغوط ولا سيما الضغوط الأمريكية.

وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015، يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.