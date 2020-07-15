استبدال تمثال لتاجر عبيد جنى ثروة طائلة في إنجلترا... فيديو وصور

حل تمثال لمتظاهرة سوداء ترفع قبضتها في الهواء محل تمثال تاجر عبيد إنجليزي من القرن السابع عشر أسقطه متظاهرون مناهضون للعنصرية، الشهر الماضي، في مدينة بريستول الساحلية.

وانتزع المتظاهرون تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة طائلة من تجارة العبيد في غرب أفريقيا، وألقوا به في الميناء الشهر الماضي في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي وهو قبضة الشرطة في مدينة منيابوليس الأمريكية يوم 25 مايو/ أيار.

وأثارت وفاة فلويد احتجاجات تطالب بالمساواة على أساس عرقي وإصلاحات في الشرطة في الولايات المتحدة كما في مختلف أرجاء العالم، وفقا لـ "رويترز".

A statue of a Black Lives Matter protester has replaced a monument of a slaver.



Demonstrators dumped the statue of Edward Colston in the UK’s Bristol Harbour in June. The new statue was installed secretly overnight with a plaque saying: “Rejected by the citizens of Bristol.“ pic.twitter.com/SVLh89NwBt — AJ+ (@ajplus) July 15, 2020

وذكرت صحيفة "ذا غارديان" أن فريقا يشرف عليه الفنان مارك كوين وضع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء تمثال جين ريد، التي صُورت وهي تقف على قاعدة تمثال كولستون.

وقال كوين على إنستغرام مع صورة لعمله الفني الجديد: "جين ريد وأنا كشفنا النقاب عن عمل معاصر للعرض العام بعنوان صعود القوة (جين ريد) 2020 على منصة تمثال إدوارد كولستون الخالية في بريستول في انجلترا".

ويجري تنظيم مظاهرات في أنحاء العالم المختلفة بسبب موت الأمريكي الأسود الأعزل جورج فلويد في مدينة منيابوليس بعد أن جثا شرطي أبيض بركبته على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا.