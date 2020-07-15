تركيا تصل لتفاهم مع روسيا على عودة الطيران بين البلدين بعد توقف بسبب كورونا

توصلت كل من تركيا وروسيا إلى تفاهم حول عودة رحلات الطيران بين البلدين بعد توقف على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

الأناضول - سبوتنيك . ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن وزارة المواصلات في تركيا أنه "تم التوصل إلى تفاهم مع روسيا حول استئناف رحلات الطيران بين البلدين اعتبارا من اليوم الأربعاء".

وقال مصدر لـ"سبوتنيك" إن الخطوط الجوية التركية، لا تمتلك حتى الآن خططا محددة لاستئناف الرحلات الجوية مع موسكو.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي رحلات جوية مع موسكو اليوم.

وأوقفت موسكو، في 22 مارس/ آذار، جميع الرحلات الجوية من وإلى تركيا باستثناء الرحلات المنظمة إلى إسطنبول على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.