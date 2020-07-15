خبراء: موجة كورونا في الشتاء قد تكون أسوأ بكثير من الأولى

حذر خبراء بريطانيون من أن موجة انتشار فيروس كورونا في الشتاء ربما تكون أسوأ بكثير من الموجة الأولى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مجموعة علماء توقعوا أن تشهد المملكة المتحدة 120 ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في موجة ثانية من انتشار المرض الشتاء المقبل.

وعندما طلب منهم أن يضعوا نموذجا للسيناريو الأسوأ "المعقول"، أشاروا إلى نطاق يتراوح بين 24500 و 251 ألف حالة وفاة لها علاقة بالفيروس في المستشفيات فقط، على أن تصل إلى ذروتها في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وسجلت المملكة حتى الآن 44830 حالة وفاة، لكن عدد الوفيات تباطأ في شهر يوليو/ تموز الحالي ليبلغ 1100 حالة وفاة حتى الآن.

وأظهرت الدراسة أن الفيروس يمكنه أن يعيش لفترة أطول في الظروف الباردة وأن هناك احتمالا أكبر في انتشاره عندما يقضي الناس فترات أطول في الأماكن المغلقة.