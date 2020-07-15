إيران تعلن بدء الإنتاج الوطني لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، بدء الإنتاج الوطني لعقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا، وذلك بحسب ما صرّح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن سعيد نمكي، قوله، في حديث مع الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء: "لا يوجد دواء فعال وموثوق به لعلاج فيروس كورونا في العالم حتى الآن، لكن عقار ريمديسيفير يوصف للمرضى المصابين بالفيروس في أوروبا والولايات المتحدة، وكان متوفرا بكميات كافية في البلاد، وسيبدأ إنتاجه الوطني الأسبوع المقبل".

وسجلت إيران خلال 24 ساعة مضت 199 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تجاوزت الإصابات 264 ألفا، بحسب وزارة الصحة.

وقالت متحدثة الوزارة، سيما سادات لاري، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" 264561 إصابة (بزيادة 2388) ووفاة 13410(بزيادة 199).

ولفتت إلى أن إجمالي الحالات في العناية المركزية يبلغ 2311، فيما بلغ عدد تحاليل كورونا التي أجريت في البلاد مليونين و48 ألف و49 تحليلا في جميع أرجاء البلاد.