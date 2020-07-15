"أبل" تفوز بحكم تاريخي يعفيها من سداد 15 مليار دولار

فازت "أبل" بدعوى قضائية، اليوم الأربعاء، بشأن نزاع الشركة مع المفوضية الأوروبية التي طالبتها بسداد 13 مليار يورو (14.9 مليار دولار) من الضرائب المستحقة لأيرلندا.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن الحكم التاريخي والذي كان متوقعًا، صدر من المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ونص على أن المفوضية الأوروبية لم تنجح في إثبات تمييز "أبل" من قبل الحكومة الأيرلندية بمعاملة تفضيلية خاصة.

وخلصت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أغسطس/ أب عام 2016 إلى أن الحكومة الأيرلندية منحت شركة "أبل" مزايا ضريبية غير قانونية وأمرتها باسترداد 13 مليار يورو.

في ذلك الوقت، قالت المفوضية إن أيرلندا مكّنت "أبل" من دفع "ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدى سنوات عديدة"، مما يعني أنها سمحت للشركة الأمريكية بدفع معدل ضرائب بنسبة 1%على أرباحها الأوروبية في عام 2003، والذي انخفض إلى 0.005% في عام 2014.

قررت الحكومة الأيرلندية و"أبل" الطعن على قرار المفوضية، قائلة إن أمر سداد الضرائب "يتحدى الواقع والمنطق". أمام أيرلندا و"أبل" والمفوضية الأوروبية الآن شهرين لتقرير ما إذا كانوا يريدون استئناف حكم المحكمة الأخير، وربما إحالته إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.