دراسة بريطانية: أكثر من مليون شخص أقلعوا عن التدخين منذ تفشي كورونا

أظهرت دراسة بريطانية أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا أقلعوا عن التدخين منذ تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 41% ممن توقفوا عن التدخين، قالوا إن قرارهم جاء استجابة للمخاوف من تداعيات الفيروس التاجي الذي يهاجم الرئتين بشكل خاص.

وأكدت الدراسة أنه بالإضافة إلى المخاوف الصحية، ساهمت إجراءات العزل والتباعد الاجتماعي في صعوبة الحصول على التبغ، وذلك بحسب موقع "بي بي سي".

وأشار مسح أجرته جامعة كلية لندن أن عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين في عام 2020 هو الأكبر منذ بدء عملية المسح في عام 2007.