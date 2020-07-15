بوتين وميركل يناقشان التسوية الأوكرانية والوضع في ليبيا وإيران

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان محور المحادثة تسوية النزاع في أوكرانيا، كما تم بحث قضايا حظر الأسلحة ضد إيران والوضع في ليبيا.

وقال سيبرت للصحفيين "أجرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم، مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتركزت المناقشة على تنفيذ اتفاق مينسك بشأن التسوية السلمية للصراع شرقي أوكرانيا".

وأضاف "كما تبادلا الآراء بشأن تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على إيران والوضع الحالي في ليبيا".

كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي بينهما، الوضع في ليبيا، مشيرين إلى أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية في مجال تسوية الأزمة هناك.

وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وطلب البرلمان الليبي من مصر التدخل المباشر في الحرب التي تعصف بالبلاد لمواجهة الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس. وتنذر التطورات الأخيرة و الحشود المتواصلة من طرفي الصراع على مشارف مدينة سرت باندلاع المعارك في أي وقت.

والجدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاماً على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.