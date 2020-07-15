وكالة: حريق قوي في ميناء بوشهر واشتعال النيران في 3 سفن إيرانية... فيديو

اندلع حريق قوي، اليوم الأربعاء، في ميناء بوشهر جنوبي إيران، واشتعلت النيران في ثلاث سفن على الأقل.

وقال مدير عام مكتب إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، جهانغير دهقاني، إن النيران اندلعت في مصنع عائم يقع في أول حي تنجك، أحد الأحياء الجنوبية في بوشهر.

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن دهقاني، قوله إن "رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي طالت 3 سفن على الأقل".

يأتي كل ذلك، بعد تعرض المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية إلى تفجيرات على مدى الأسابيع الماضية، وصفتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها انتقام لمحاولة إيران تخريب منشآت المياه الإسرائيلية.

وتحدثت وسائل إعلامية مؤخرا عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.

كما اشتعلت النيران في مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في معشور جنوب الأهواز، مساء الأحد الماضي، كما طالت حرائق محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأهواز "بسبب انفجار المحولات" الأسبوع الماضي.