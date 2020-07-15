إيران: تفحم 7 سفن على الأقل في حريق ميناء بوشهر ولا ضحايا

وأفادت وكالة "تسنيم" أن الحريق أتى على ما لا يقل عن سبع سفن، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.
ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن دهقاني، قوله، في وقت سابق اليوم، إن "رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي طالت 3 سفن على الأقل".
يأتي كل ذلك، بعد تعرض المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية إلى تفجيرات على مدى الأسابيع الماضية، وصفتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها انتقام لمحاولة إيران تخريب منشآت المياه الإسرائيلية.
وتحدثت وسائل إعلامية مؤخرا عن عدد من الحرائق نشبت في مناطق متفرقة من إيران، آخرها انفجار خزان للغاز المسال عقب اندلاع حريق فيه، بمحطة لإنتاج الغاز المسال في مدينة "كاويان فريمان" الصناعية قرب مدينة مشهد بإقليم خراسان شمال شرقي إيران.
تصاویری از #آتشسوزی در کارخانه لنجسازی تنگک #بوشهر https://t.co/m8yWPw960L pic.twitter.com/tew5F9jiJc— پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) July 15, 2020
كما اشتعلت النيران في مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة في معشور جنوب الأهواز، مساء الأحد الماضي، كما طالت حرائق محطة الزرقان للطاقة الكهربائية في الأهواز "بسبب انفجار المحولات" الأسبوع الماضي.
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