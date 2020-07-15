كوريا الجنوبية... الحكم على ياباني بالسجن لانتهاكه قواعد العزل الذاتي

قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن رجل ياباني لمدة 6 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بعد إدانته بتهمة انتهاك قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.

وهذا أول أجنبي اعتقلته شرطة كوريا الجنوبية في مايو الماضي بسبب انتهاكه لقواعد العزل الذاتي الإلزامية، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإفراج عن الرجل اليوم الأربعاء بعد أن حكمت عليه المحكمة بالسجن مع وقف التنفيذ.

ويبلغ الرجل 23 عاما، وتم وضعه رسميا قيد الاعتقال في 21 مايو لتركه مكان إقامته للعزل الذاتي في غرب سيئول ثماني مرات دون إذن بعد دخول كوريا الجنوبية بتأشيرة عمل في 2 أبريل.

وخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد في مطار إنتشون الدولي، وجاءت النتيجة سلبية، ولكن كان ملزما بالعزل الذاتي حتى 15 أبريل بموجب القانون الحالي.

غير أنه غادر مكان عزله الذاتي دون إذن ثماني مرات لزيارة المطاعم ومستشفى بيطري وأماكن أخرى.