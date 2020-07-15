شرطة تشيلي تدرب الكلاب لاكتشاف المصابين بكورونا

بدأت الشرطة في تشيلي بتدريب كلاب بوليسية على التعرف إلى المصابين بفيروس كورونا، من خلال رصد وجوده في العرق الذي تفرزه أجسامهم.

وأوضحت الشرطة، بحسب وسائل إعلام، أن الكلاب المختارة لهذه المهمة، وبينها ثلاثة من فصيلة "غولدن ريتريفر" وواحد من نوع "لابرادور"، كانت تستخدم سابقا للبحث عن المخدرات أو المتفجرات أو الأشخاص المفقودين.

Police in Chile are training dogs to detect people that may be infected with the novel coronavirus by sniffing their sweat https://t.co/g1S7HDRZZw pic.twitter.com/kusE5DCsQy — AFP news agency (@AFP) July 15, 2020

​وأوضح أستاذ علم الأوبئة البيطرية، فرناندو ماردونيس، أن "لا رائحة للفيروس، غير إن الالتهاب يؤدي إلى تغييرات في الآيض"، تترجم إلى نوع خاص من التعرّق "يستطيع الكلب أن يتعرّف عليه".