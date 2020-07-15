"أشد من حرب صدام"... مسؤول إيراني يتحدث عما تتعرض له بلاده

قال محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، إن بلاده تتعرض لحرب حاليا بـ"صورة أشد وأكثر دناءة" من الحرب مع صدام حسين.

وأوضح رضائي، خلال كلمته اليوم الاربعاء، في مراسم تدشين المنظومة الذكية في الجمارك الإيرانية، "الحرب اليوم جارية بصورة أشد وأكثر دناءة من الحرب المفروضة (1980-1988)"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع: "ففي تلك الأيام كان العدو البعثي يستخدم الأسلحة الكيمياوية فيما يستعرض العدو اليوم سلوكا أسوأ من ذلك، إذ أن أمريكا لم تتوان عن انتهاك حقوق الإنسان حتى الاتفاقيات الدولية".

وأضاف المسؤول الإيراني: "الفرق بين الدفاع المقدس وحرب اليوم هو أن أصوات قنابلها وانفجاراتها لا تصل إلى أسماع الناس".

وقال إن "صدام مثل ترامب تجاهل قرار منظمة الأمم المتحدة، وفي تلك الأيام لو لم نردّ على هجوم صدام لكانت الأمم المتحدة قد أيدت العراق واليوم أيضا نرى ترامب خرق الاتفاق النووي كما أن الأوروبيين ورغم كل وعودهم واكبوا أمريكا ويسعون لتمديد الحظر التسليحي على إيران".

لفت رضائي إلى أن "أنهم يسعون من وراء الحظر لفرض الضغوط على الشعب إلى الحد الذي يصبح غير قابل للتحمل، وأن تنخفض قدرته الشرائية يوما بعد يوم".

وتابع: "خلال فترة الحرب المفروضة كانت المحافظات الغربية تعاني من الحرب من البداية حتى النهاية إلا أنه اليوم لا توجد قرية لم تتعرض للحرب الاقتصادية وقد أصابت شظاياها كل المدن والقرى في البلاد".