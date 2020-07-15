الكرملين: بوتين وميركل يقيمان العقوبات ضد إيران

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، إن الضغط بالعقوبات على إيران ليس له جدوى، معربان عن ضرورة بذل الجهد من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الشأن: "أكد الرئيس الروسي، خلال بحث الوضع بشأن إيران، على عدم جدوى الضغط بالعقوبات على طهران، وأهمية بذل الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

أما بصدد الأزمة الليبية قال البيان: "تبادل فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل تقييم الوضع في ليبيا. كما أعربا عن رأيهما المشترك حول ضرورة التغلب على الأزمة في هذا البلد بالطرق السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار بين الليبيين، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير/كانون الثاني 2020، وأيدها قرار مجلس الأمن الدولي 2510".

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان محور المحادثة تسوية النزاع في أوكرانيا، كما تم بحث قضايا حظر الأسلحة ضد إيران والوضع في ليبيا.