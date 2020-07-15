بعد تدشينها مفاعلا نوويا بأشعة غاما... قائد إيراني يتحدث عن إنجاز ضخم

بعد يوم واحد من إعلان السلطات الإيرانية بناء أكبر مفاعل نووي بأشعة غاما، الأكبر من نوعه في البلاد، أعلنت إيران عن تحقيقها تقدما جيدا في مجال تصنيع الأسلحة.

وجاء الإعلان على لسان قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، الذي أكد إحراز إيران تقدما رفيعا في مجال الصناعات الدفاعية مختلفة الصنوف.

وفي تصريحات أدلى بها القائد الإيراني أمام مجموعة من الطلبة والأساتذة في جامعة القيادة والأركان التابعة للجيش الإيراني، بين العميد حيدري أن إيران نفذت خطوات رفيعة وحققت انجازات في مجال تصنيع الاسلحة الذكية والنقطية والرقمية والالكترونية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وبين حيدري أن الهدف من هذه الأسلحة هو زيادة وتعزيز قدرات الوحدات القتالية وفق متطلبات العمليات والحروب المستقبلية.

واعتبر حيدري أن قوة بلاده البرية هي "محور بطولات الجيش الإيراني"، وأن القوى البرية الإيرانية استجابت بشكل جيد لمتطلبات "العملانية الحديثة" بسبب تطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز جاهزيتها.

ونوه القائد الإيراني إلى أن هذه الإنجازات تصب في سياق زيادة فاعلية التحرك والسرعة والقدرات القتالية لمختلف صنوف قوات الجيش الإيراني، بالاعتماد على خبراء محليين، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد.

حول الحروب المستقبلية، أكد حيدري أن هذه الحروب ستقوم على "التأثير وليس التدمير" وأنه القوات الإيرانية حققت إنجازات "طيبة" في تصنيع الأسلحة "الذكية والنقطية والرقمية"، بحسب الوكالة.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت أمس الثلاثاء، تدشين مركز نووي للتشعيع في المنطقة الاقتصادية التابعة لمحافظة جهارمحال وبختياري في الجنوب الغربي من البلاد.

ودشنت الشركة المعرفية الإيرانية المركز النووي للتشعيع بأشعة غاما، والذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى البلاد، في جنوب غربي إيران وتحديدا في محافظة جهارمحال وبختياري.