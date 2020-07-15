بعد قراره التنفيذي... حكومة هونغ كونغ ترد على الرئيس ترامب ببيان حازم

أعلنت حكومة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، معارضتها بشدة القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول طريقة التعامل معها.

وعارضت حكومة هونغ كونغ القرار الأمريكي بحزم شديد، معتبرة أنه يتعارض مع السياسات الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ونوهت الحكومة في بيانها إلى أنها سوف تتعاون بشكل كامل مع الإجراءات المضادة التي وضعتها السلطات الصينية، وأنها لن تسمح بنجاح سياسات الهيمنة الأمريكية.

ونوهت الحكومة إلى أن هذا القرار سوف يتسبب بضرر "لا مفر منه" مع العلاقة والمصالح المشتركة بين الصين وأمريكا وهونغ كونغ، بحسب "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، توقيع مرسوم يلغي الامتيازات الاقتصادية لهونغ كونغ.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي، "سيتم التعامل مع هونغ كونغ ابتداء من الآن على اعتبار أنها مثل الأرض الصينية ولن تحظى بمعاملة تفضيلية.. إنه عقاب ضد الصين على الإجراءات القمعية ضد شعب هونغ كونغ".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.

ووقع الرئيس الصيني، شي جین بینغ، في وقت سابق، قانون الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالإجماع.

وبدورها، أعربت الصين عن استعدادها للتصدي لأي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ، مشيرة بهذا الصدد إلى أن المحاولات الأمريكية لعرقلة تطبيق قانون الأمن القومي محكوم عليها بالفشل.