الولايات المتحدة تضيف "نورد ستريم 2" و"التيار التركي" إلى قائمة عقوباتها

أعلنت الحكومة الأمريكية أن عقوباتها ضد خصومها ستشمل خط غاز "نورد ستريم 2" المتجه إلى ألمانيا بالإضافة إلى "التيار التركي" من خلال حزمة العقوبات (CAATSA).

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي اليوم الأربعاء:

"اليوم، تقوم وزارة الخارجية بتحديث التوجيه العام لعقوبات CAATSA لتشمل "نورد ستريم 2" والخط الثاني من "تورك ستريم 2".

وأضاف: "هذا الإجراء يعرض الاستثمارات أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بخطوط أنابيب تصدير الطاقة الروسية لخطر العقوبات الأمريكية. إنه تحذير واضح للشركات التي تساعد وتدعم مشاريع روسيا ذات التأثير الضار لن يتم التسامح معها. توقفوا الآن أو خاطروا بالعواقب."

وكان نائب مدير الطاقة في معهد الطاقة والمالية الروسي، أليكسي بيلوغورييف، أعلن اليوم أن قرار الوكالة التنظيمية الفيدرالية الألمانية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي – 2" كان متوقعا، بما في ذلك بالنسبة لشركة "غازبروم" الروسية، موضحا أن الشركة لا تزال قادرة على استخدام خط أنابيب الغاز الجديد تقريبا بكامل طاقته.

هذا وكانت الوكالة التنظيمية الفيدرالية الألمانية قد أعلنت الجمعة الماضية أنها رفضت طلبا من قبل شركة "نورد ستريم – 2 أي جي" المشغلة للخط، الذي طالب بإعفاء خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، من متطلبات التوجيهات المحدثة للغاز في الاتحاد الأوروبي.