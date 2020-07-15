وزير الدفاع البريطاني: الطائرات التركية المسيرة "غيرت قواعد اللعبة" في المنطقة

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إنه يجب على بريطانيا أخذ الدروس والعبر من الدول الأخرى، في إشارة إلى تركيا التي أكد أن طائراتها المسيرة غيرت "قواعد اللعبة" في المنطقة.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن تصريحات والاس، جاءت خلال مؤتمر للقوات الجوية والفضائية، قال فيه إن "استخدام تركيا لطائراتها المحلية المسيرة عن بعد، غير قواعد اللعبة".

وتابع: "انظروا كيف استخدمت تركيا طائراتها المحلية "بيرقدار تي بي – 2"، في ليبيا منذ منتصف 2019".

وقال: "هذه الطائرات المسيرة قامت بجمع المعلومات الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، واستهداف خطوط الجبهة والإمداد والقواعد اللوجيستية".

وادعى بن والاس، أن تركيا كبدت قوات الجيش السوري خسائر فادحة، بفضل طائراتها المسيرة، والأنظمة الذكية على دباباتها، ومدرعاتها.

ولفت إلى أنه لو كانت أرقام خسائر الجيش السوري الحقيقية هي نصف الأرقام المعلنة فإنها تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة.