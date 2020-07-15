أرمينيا تعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان

صرح ممثل وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون هوفانيسيان، اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الأرمنية أسقطت منذ 12 تموز/ يوليو، 13 طائرة بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.

يريفان - سبوتنيك. وقال هوفانيسيان للصحفيين: "بشكل عام ، ابتداء من 12 تموز/يوليو ، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأرمنية 13 طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأذربيجانية، عشر منها كانت مقاتلة وثلاث كانت للاستطلاع".

ووفقا له، هذا مؤشر مرتفع إلى حد ما من حيث الكفاءة.

هذا وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن قصف أرميني مكثف للمناطق السكنية في منطقة توفوز على الحدود بين الدولتين.

وجاء هذا التصعيد الجديد عقب فترة من الهدوء، بعد اشتباك في المنطقة بدأ في الـ12 من تموز/يوليو الجاري، على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها، واستمر لثلاثة أيام متوالية.

وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس، ووفقا لـ باكو، فقد قتل، حتى الآن، 11 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.

وأعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا، أمس، عن مقتل اثنين من الجنود على الحدود مع أذربيجان نتيجة للقصف الذي قامت به أذربيجان، مما رفع مجموع عدد الضحايا في الجيش الأرميني إلى أربعة.

وتلقي كل من أذربيجان وأرمينيا بالمسؤولية عن توتر الأوضاع على الطرف الآخر. وأعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعت الطرفين إلى الحوار. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، استعدادها لمساعدة باكو ويريفان على استقرار الوضع.