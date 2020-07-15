أبرزهم المرشح الرئاسي جو بايدن.. اختراق حسابات مشاهير وسياسيين كبار على "تويتر"

تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال على تويتر، اليوم الأربعاء، للاختراق الإلكتروني.

وجاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل جيتس، وإيلون ماسك وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).

🔴😱EN DESARROLLO: #Twitter sufre uno de sus hackeos más grandes en la historia https://t.co/rZUOkpWOlp pic.twitter.com/5p7HsqTWTG — DT en Español (@DigitalTrendsEs) July 15, 2020

وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.

وقالت تويتر في بريد إلكتروني إنها تنظر في الأمر وستصدر بيانا في وقت قريب.