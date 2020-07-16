تحطم طائرة استطلاع بشرق تركيا ومقتل سبعة أشخاص

ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن وزير الداخلية أن طائرة استطلاع تحطمت بإقليم فان في شرق تركيا.

وأضافت الأناضول، أن الحادث نتج عنه مقتل سبعة من أفراد الأمن.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو في بيان: "فرقنا أبلغتنا أننا فقدنا سبعة أبطال".

Turkey: 7 martyred after reconnaissance plane crash https://t.co/O1rrIACjOD pic.twitter.com/rE3oofeBbz — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 16, 2020

وكشف صويلو، أن الطيارين كانا من بين الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وأضاف وزير الداخلية التركي، أن الطائرة تحطمت على ارتفاع 2200 متر (7218 قدم) على جبل أرتوس.

ولم يشر وزير الداخلية التركي إلى أسباب التحطم، أو وجود خسائر أخرى في الأرواح أو وجود إصابات، وفقا لوكالة "الأناضول".

أقلعت الطائرة من مطار فان فيريت ميلين في الساعة (6.35 بالتوقيت المحلي، 15.35 بتوقيت غرينتش).

وأضاف الوزير التركي، إن الطائرة يعود تصنيعها لعام 2015، وتقوم بمهام الاستطلاع والمراقبة في مقاطعتي فان وهكاري منذ يوم الاثنين الماضي.

The plane crashed at an altitude of 2,200 meters (7218 feet) interior minister said https://t.co/kaU8exmTi0 pic.twitter.com/qeVBWt9YZw — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 16, 2020

وأوضح أن الطيارين اتصلا بالبرج للمرة الأخيرة، عندما كانا حول منطقة باسكال في الساعة (10.32 مساء بالتوقيت المحلي، 19.32بتوقيت غرينتش).

وكشف وزير الداخلية التركي، أنه فى حوالى الساعة (10.45 بالتوقيت المحلي، 19.45 بتوقيت غرينتش) اختفت الطائرة عن الرادار و توقفت الاتصالات تماما.

وصل صويلو في وقت لاحق إلى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.