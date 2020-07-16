الصين: واشنطن تريد كبح التنمية بالبلاد وليس الديمقراطية لشعب هونغ كونغ

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني تشانغ مينغ، أن قانون الولايات المتحدة بشأن "الحكم الذاتي في هونغ كونغ"، لا يهدف على الإطلاق إلى ضمان حماية الديمقراطية والحريات بل يهدف إلى كبح التنمية في الصين.

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الصيني فى اجتماع مع السفير الأمريكي في الصين تيرى برونستد: "إن ما يسمى بقانون هونغ كونغ للحكم الذاتي، الذي طورته الولايات المتحدة، لا يهتم على الإطلاق بـ حماية الديمقراطية والحريات لشعب هونغ كونغ، إنه محاولة غير مجدية لعرقلة وتقييد تنمية الصين. لن تنجح هذه الخطط أبدًا، وفقا للخارجية الصينية.

ولفت نائب وزير الخارجية الصيني، إلى أن الجانب الأمريكي تدخل مؤخرا في شؤون الصين الداخلية بما يتعلق بقضايا شينجيانغ والتبت وبحر الصين الجنوبي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الصيني: اتخذ الجانب الصيني بالفعل تدابير مضادة في هذا الصدد، وسيواصل الدفاع بحزم عن أهم اهتماماته.

وشدد، "أود أن أحذر واشنطن من أن أي اضطهاد وظلم تفرضه الولايات المتحدة على الصين، سيتم رفضه بشكل حازم.كما أن خطط واشنطن لعرقلة تنمية الصين محكوم عليها بالفشل".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس أنه وقع تشريعا وأمرا تنفيذيا لمحاسبة الصين على إجراءاتها ضد هونغ كونغ.

وأشار ترامب إلى أن قانون الحكم الذاتي في هونغ كونغ حصل على الدعم من قبل الكونغرس.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم.