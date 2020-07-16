يريفان تنشر فيديو لهجوم أذربيجاني على قرية أرمينية

نشر شوشان ستيبانيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، على فيسبوك صورا ومقاطع فيديو للهجوم على قرية أيجبار الأرمينية الواقعة على الحدود مع أذربيجان.

يظهر في الفيديو الدخان يتصاعد في القرية، ربما نتيجة القصف.

وكتب ستيبانيان في تعليق على الصورة والفيديو: "ضربة اليوم من جانب أذربيجان في اتجاه قرية أيجبار".

وفي وقت سابق، قال ستيبانيان إن الجنود الأرمن أوقفوا مساء الخميس محاولة تخريب القوات المسلحة الأذربيجانية. كما أعلن عن قصف من مدافع هاوتزر D-30 للقرى الحدودية الأرمينية أيجبار وموفسيس. وأشار ستيبانيان إلى أن هذا هو أول انتهاك كبير لوقف إطلاق النار، الذي بدأ منذ منتصف ليل 15 يوليو.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية بدورها عن استئناف القتال في اتجاه توفوز على الحدود مع أرمينيا، حيث يستمر قصف القوات المسلحة الأرمنية للمستوطنات.

يستمر الاشتباك، الذي بدأ في 12 يوليو / تموز، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية لعدة أيام في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على حدود جورجيا وتبعدان مئات الكيلومترات عن ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها، حيث الوضع هادئ الآن. مكان القصف توجد مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. وفقا لباكو، قتل 11 جنديا أذربيجانيا، بما في ذلك جنرال. أعلن الجانب الأرمني عن مقتل أربعة وإصابة عشرة جنود. وأعرب عدد من الدول والمنظمات الدولية عن القلق إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعوا الأطراف إلى الحوار.