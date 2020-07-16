إيران تعرض لأول مرة مقاطع عن قاسم سليماني في العراق وسوريا ولبنان

أعنلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أمس الأربعاء، إزاحة الستار عن "فيلم "قائد السلام" الوثائقي الذي يحكي بطولات الراحل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والذي سيعرض في 40 جزءا".

وقال مستشار رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية علي فهيم دانش، إن "هذا الفيلم يعرض مقاطع عن حياة الشهيد سليماني كما يعرض ذكريات رواها أشخاص رافقوا الشهيد في رحلاته في العراق وسوريا ولبنان وبلدان أخرى"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

من جهته، قال منتج الفيلم الجديد، مدير مكتب ممثلية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في بغداد مصطفى موسوي: إن "اختيار تسمية "قائد السلام" على الفيلم يكتسب الأهمية لأن الشهيد قاسم سليماني كان يحمل راية السلام وقد استشهد من أجل مبادئ العدل والحق والسلام".

ولفت إلى أن "مكتب ممثلية الإذاعة والتلفزيون في العراق كان على الدوام إلى جانب الشهيد سليماني وعرض مقاطع أفلام وصور عن الشهيد لأول مرة حيث تنقسم هذه الوثائقيات إلى جزئين الأول وجهات نظر شخصيات عديدة حوله والثاني يعرض ذكريات عنه"، منوها إلى أن "الفيلم الوثائقي الجديد سيعرض بثلاث لغات هي العربية والأوردية والإنجليزية كما سيترجم إلى لغات أخرى".

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.