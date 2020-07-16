إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا

قال حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية إنه أصيب بمرض كوفيد-19 ليصبح أحد أبرز السياسيين الأمريكيين المنتخبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في ولايته وولاية تكساس المجاورة بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي.

ورصدت تكساس 110 وفيات بمرض كوفيد-19، وهي رابع أعلى حصيلة يومية خلال هذا الشهر، فيما قفز عدد حالات الإصابة المسجلة بها إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بلغ 10791 حالة في الأربع والعشرين الساعة الماضية.

لكن إعلان كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما إصابته بالفيروس سلط الضوء على الولاية، التي أعلنت عددا قياسيا من الإصابات اليومية بلغ 1075 حالة، ضمن موجة زيادة حالات الإصابة الجديدة.

وتعرض ستيت لانتقادات بعدما نشر في الأيام الماضية صورة له على "تويتر" يظهر بها مع اثنين من أطفاله في مطعم مزدحم على الرغم من أن السلطات الصحية في الولاية حثت على التباعد الاجتماعي.

Great to be on the phone with @VP to discuss the latest updates on #COVID19 in our nation.



We still need all Oklahomans to do their part to slow the spread of this virus. Please take personal responsibility to protect yourself, your family, & our most vulnerable from this virus. pic.twitter.com/1TaRKTOY89 — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) July 13, 2020

وحضر ستيت، وهو جمهوري، مؤتمرا انتخابيا للرئيس دونالد ترامب في تولسا قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفقا لـ "رويترز".

وحاكم أوكلاهوما واحد من عدة سياسيين منتخبين أصيبوا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في الولايات المتحدة ومنهم عضو مجلس الشيوخ راند بول وهو جمهوري من كنتاكي ونحو ستة أعضاء في مجلس النواب من الحزبين.

يأتي تشخيص إصابة ستيت بالمرض في ظل زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في ولايات الجنوب والغرب، حيث بدأ المسؤولون المحليون تخفيف إجراءات العزل العام التي كانت تهدف إلى احتواء الوباء.