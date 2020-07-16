أذربيجان تعلن إسقاط طائرة من طراز "إيكس- 55" تابعة للقوات المسلحة الأرمينية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، عن تدمير طائرة دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأرمينية، كانت تقوم بطلعات استطلاعية فوق المواقع الأذربيجانية.

باكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية فاغيف دارغاخلي لوكالة "سبوتنيك": "في صباح يوم 16 تموز/ يوليو، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية باستخدام طائرة جوية تكتيكية من دون طيار من طراز "إيكس- 55"، القيام بطلعات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني في اتجاه منطقة توفوز على الحدود الأذربيجانية - الأرمينية. ونتيجة ليقظة وحداتنا تم رصد الطائرات دون طيار للعدو وتدميرها على الفور".

وقد نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية صورة الطائرة من دون طيار التي أسقطت على موقعها على شبكة الإنترنت.

وصرح ممثل وزارة الدفاع الأرمينية، أرتسرون هوفانيسيان، يوم أمس الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي الأرمينية أسقطت منذ 12 تموز/ يوليو، 13 طائرة دون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت عن قصف أرميني مكثف للمناطق السكنية في منطقة توفوز على الحدود بين الدولتين.

وجاء هذا التصعيد الجديد عقب فترة من الهدوء، بعد اشتباك في المنطقة بدأ في الـ12 من تموز/يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، واستمر لثلاثة أيام متوالية.