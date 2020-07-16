البحرية الإيرانية توجه رسالة تحذيرية... لا نخشى أي قوة في العالم

أكدت بحرية الجيش الإيراني، أنها "لا تخشى أي قوة في العالم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وتصمد حتى آخر قطرة من الدم في مواجهة أي تهديد".

وقال قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي، خلال لقائه أسر شهداء حادثة بارجة كنارك في محافظتي سيستان وبلوشستان، إن "الشهادة على طريق مبادئ الثورة الإسلامية قيمة سامية والنشاطات الجهادية لمنتسبي البحرية الصامدين في سبيل الدفاع عن مبادئ إيران الإسلامية تثمر عن إحباط مؤامرات الإعداء"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف خانزادي أن "تاريخ إيران الإسلامية حافل بجهاد رجال ونساء شامخين يحملون روح الجهاد والشهادة في مواجهة المتغطرسين"، متابعا: "إنه بفضل تعاليم الإسلام الحنيف يتعزز التضامن والوحدة بين مختلف أطياف شرائح الشعب الإيراني العظيم دون أية قيود قومية وقبلية ولغة وغيرها حيث أن أبناء الوطن يضحون بكل وجودهم من أجل الحفاظ على الأمن".

© Sputnik / Mohamed Hassan سفينة كنارك الإيرانية

​ونشر الجيش الإيراني مؤخرا، مقطع فيديو يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، وكشف فيديو الجيش الايراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.

وأكد الفيديو، الذي أذاعه موقع الجيش الرسمي في ايران، أن "البارجة كنارك أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف"، معللا الحادث بأنه نتج عن "خطأ تقني" في الصاروخ الموجه الذي تم إطلاقه، متهما أمريكا بشن حرب إلكترونية معادية.