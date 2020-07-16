السماح لفتاة سافرت إلى سوريا والتحقت بـ"داعش" بالعودة لبريطانيا للدفاع عن حقها في الجنسية

قضى قضاة بريطانيون اليوم الخميس، بأن من حق الفتاة شميمة بيجوم، التي سافرت من لندن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، العودة إلى بريطانيا للطعن في سحب الجنسية البريطانية منها.

كانت بيجوم سافرت للانضمام للتنظيم وهي في الخامسة عشرة من عمرها لكنها تريد الآن العودة. وكانت السلطات سحبت الجنسية البريطانية منها لدواع أمنية.

وقال قضاة محكمة الاستئناف إن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يتحقق به الطعن بشكل منصف وفعال على القرار هو السماح بعودتها لبريطانيا.

وانتقدت وزارة الداخلية البريطانية هذا القرار. وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت متحدثة باسم الوزارة في بيان "هذا قرار مخيب جدا للآمال من جانب المحكمة. سنتقدم الآن بطلب لاستئناف هذا الحكم وعدم سريانه لحين البت في أي استئناف لاحق".

وأضافت "الأولوية القصوى للحكومة لا تزال الحفاظ على أمننا الوطني والحفاظ على سلامة الشعب".